Hose solar

De alta calidad, la manguera de HP flexible (con revestimiento de goma) para el 10. La capa exterior iSolar TL tiene especialmente buenas propiedades de deslizamiento cuando extender y retraer la varilla telescópica.

La alta calidad y la manguera de alta presión flexibles con recubrimiento de goma es adecuado para su uso en combinación con el iSolar TL 10. La capa exterior de la manguera tiene especialmente buenas características de deslizamiento - ideal para extender y retraer la varilla telescópica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del asa telescópica (m) 11,5
Temperatura de entrada (°C) máx. 155
Conexión M22 x 1,5
Peso con embalaje incluido (kg) 2,2
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