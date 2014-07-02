Hose solar
De alta calidad, la manguera de HP flexible (con revestimiento de goma) para la 7. La capa exterior iSolar TL tiene especialmente buenas propiedades de deslizamiento cuando extender y retraer la varilla telescópica.
La alta calidad y la manguera de alta presión flexibles con recubrimiento de goma es adecuado para su uso en combinación con el iSolar TL 7. La capa exterior de la manguera tiene especialmente buenas características de deslizamiento - ideal para extender y retraer la varilla telescópica.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del asa telescópica (m)
|8,5
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 155
|Conexión
|M22 x 1,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,6
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