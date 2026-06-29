HydroBooster JET TR 045 Professional

Características y ventajas
50 % más de eficiencia hídrica¹⁾
Eficiencia energética¹⁾ un 50 % superior¹⁾
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión (bar) máx. 300
Temperatura (°C) máx. 85
Tamaño de la boquilla ( ) 45
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5

¹⁾ Cálculo basado en un 50 % más de superficie que puede limpiarse con la misma cantidad de energía y agua en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.

HydroBooster JET TR 045 Professional
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Limpieza de fachadas
  • Limpieza de vehículos
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Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
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