HydroBooster JET TR 050 Professional
Características y ventajas
50 % más de eficiencia hídrica¹⁾
Eficiencia energética¹⁾ un 50 % superior¹⁾
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión (bar)
|máx. 300
|Temperatura (°C)
|máx. 85
|Tamaño de la boquilla ( )
|50
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
¹⁾ Cálculo basado en un 50 % más de superficie que puede limpiarse con la misma cantidad de energía y agua en comparación con el chorro plano estándar de Kärcher.
Videos
Campos de aplicación
- Limpieza de fachadas
- Limpieza de vehículos
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