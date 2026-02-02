Interchangeable attachment car & bike for WB 130
Características y ventajas
Fijación de microfibra innovador con cierre de gancho y bucle
- Lavable a máquina hasta 60 ° c.
Limpieza especialmente cuidadosa
- Ideal para la limpieza de superficies delicadas, tales como pintura.
Accesorios opcionales
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Textil compuesto de fibra
|75 % poliéster, 25 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|119 x 119 x 52
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.