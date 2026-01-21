Interchangeable attachment universal for WB 120 and WB 100
El cepillo de lavado unión intercambiables universal para el cepillo de lavado giratorio es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico.
Las cerdas transparentes de la parte del cepillo de lavado puede estar en cualquier lugar utilizar en una gama extremadamente amplia de las tareas de limpieza. El accesorio intercambiable universal para el cepillo giratorio de lavado WB 120 es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. El accesorio también es compatible con el modelo anterior, el cepillo de WB 100.
Características y ventajas
Cerdas suave transparente
- Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Puede estar en cualquier parte usada
- Para todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico.
Accesorios opcionales
- Más versatilidad para el cepillo de lavado giratorio.
Compatibilidad
- Puede ser utilizado con el cepillo de lavado wb 120 giratorio y el modelo anterior, el cepillo de wb 100.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|153 x 153 x 48
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Conservatorios
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Las puertas de garaje
- Elementos de la pantalla de privacidad
- Alféizares de ventanas
- Revestimientos balcón