Las cerdas transparentes de la parte del cepillo de lavado puede estar en cualquier lugar utilizar en una gama extremadamente amplia de las tareas de limpieza. El accesorio intercambiable universal para el cepillo giratorio de lavado WB 120 es ideal para la limpieza de todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico. El accesorio también es compatible con el modelo anterior, el cepillo de WB 100.