Interchangeable attachment universal for WB 130

Características y ventajas
Cerdas suave transparente
  • Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Puede estar en cualquier parte usada
  • Para todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico.
Accesorios opcionales
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 113 x 113 x 46
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Conservatorios
  • Las puertas de garaje
  • Elementos de la pantalla de privacidad
  • Revestimientos balcón
  • Alféizares de ventanas
Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

