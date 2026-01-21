Interchangeable attachment universal for WB 130
Características y ventajas
Cerdas suave transparente
- Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Puede estar en cualquier parte usada
- Para todas las superficies lisas, tales como pintura, vidrio o plástico.
Accesorios opcionales
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|113 x 113 x 46
Equipos compatibles
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Conservatorios
- Las puertas de garaje
- Elementos de la pantalla de privacidad
- Revestimientos balcón
- Alféizares de ventanas