Sin pelusa, absorbente y resistente al desgaste: 5 extra anchas de alta calidad bayetas de algodón. Las telas son ideales para su uso en combinación con la boquilla de suelo grande para hidrolavadoras de vapor de Kärcher. Las robustas telas vapor son fáciles de conectar a la boquilla de suelo, lo que le permite trabajar de distancia. Para la limpieza de suelos efectiva de todos los azulejos, piedra natural-, linóleo y suelos de PVC.