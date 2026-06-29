Juego de paños (5 un.)

Sin pelusa, absorbente y resistente al desgaste: 5 extra anchas de alta calidad bayetas de algodón.

Sin pelusa, absorbente y resistente al desgaste: 5 extra anchas de alta calidad bayetas de algodón. Las telas son ideales para su uso en combinación con la boquilla de suelo grande para hidrolavadoras de vapor de Kärcher. Las robustas telas vapor son fáciles de conectar a la boquilla de suelo, lo que le permite trabajar de distancia. Para la limpieza de suelos efectiva de todos los azulejos, piedra natural-, linóleo y suelos de PVC.

Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • Puede ser lavado a máquina a 60 ° c.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 6,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 480 x 270 x 5
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Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos duros
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