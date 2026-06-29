Juego de paños de microfibra

Características y ventajas
Paño para suelos de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • Puede ser lavado a máquina a 60 ° c.
Funda para boquilla manual de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 200 x 125 x 45
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Las superficies de trabajo en la cocina
  • Paredes alicatadas
  • Cabina de ducha / bañera
  • Frigorífico (dentro / fuera)
  • Suelos duros
LEGAL
CONTACTO

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