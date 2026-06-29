Juego de paños de microfibra
Características y ventajas
Paño para suelos de microfibra
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
- Puede ser lavado a máquina a 60 ° c.
Funda para boquilla manual de microfibra
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|200 x 125 x 45
Campos de aplicación
- Las superficies de trabajo en la cocina
- Paredes alicatadas
- Cabina de ducha / bañera
- Frigorífico (dentro / fuera)
- Suelos duros