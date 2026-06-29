Juego de paños, tejido de rizo

De alta calidad kit tela de algodón, que consiste en los paños de limpieza de suelos y cubiertas de tela de toalla para la boquilla de mano.

De alta calidad kit de paño de algodón con piso de paños y cubiertas de limpieza para la boquilla de mano. El suelo los paños de limpieza se une a la boquilla de suelo grande. Las cubiertas de la tobera de mano se pueden extraer fácilmente y convenientemente sobre la boquilla de mano. Los paños de rizo-resistente recogen de forma óptima la suciedad y son absorbentes extra y sin pelusa. Se adaptan perfectamente para la limpieza de PVC, linóleo, baldosas y suelos de piedra natural.

Características y ventajas
Paño para suelos de tejido de algodón de alta calidad
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • Puede ser lavado a máquina a 60 ° c.
Funda para boquilla manual de algodón de alta calidad
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño.
  • Puede ser lavado a máquina a 60 ° c.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 265 x 65 x 200
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Las superficies de trabajo en la cocina
  • Paredes alicatadas
  • Cabina de ducha / bañera
  • Frigorífico (dentro / fuera)
  • Suelos duros
LEGAL
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