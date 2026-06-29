De alta calidad kit de paño de algodón con piso de paños y cubiertas de limpieza para la boquilla de mano. El suelo los paños de limpieza se une a la boquilla de suelo grande. Las cubiertas de la tobera de mano se pueden extraer fácilmente y convenientemente sobre la boquilla de mano. Los paños de rizo-resistente recogen de forma óptima la suciedad y son absorbentes extra y sin pelusa. Se adaptan perfectamente para la limpieza de PVC, linóleo, baldosas y suelos de piedra natural.