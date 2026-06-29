Juego de reequipamiento 1

Para adaptar las hidrohidrolavadoras de alta presión Kärcher con una manguera de alta presión existente: kit de conversión EASY! Force 1 con pistola de alta presión EASY! Force, lanza de pulverización y todos los adaptadores a través de la boquilla.

También es posible utilizar la tecnología EASY! Force de última generación con hidrohidrolavadoras de alta presión y mangueras de alta presión de Kärcher a bajo costo con nuestro kit de conversión EASY! Force 1. El kit de conversión incluye EASY! Force pistola de alta presión (4.118-005), una lanza de pulverización de 1050 mm de largo (4.112-000) con conexiones EASY! Lock, el adaptador 8 (4.111-036) para boquillas de alta presión con conexión M 18 × 1.5, así como el adaptador 12 (4.111-046) para manguera de alta presión; incl. acoplamiento rotativo

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 2,2
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