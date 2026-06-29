Juego de reequipamiento 2
Desarrollado para adaptar las hidrohidrolavadoras de alta presión existentes de Kärcher: kit de conversión EASY! Force 2 con pistola de alta presión EASY! Force, lanza de pulverización, manguera de alta presión y los adaptadores necesarios.
Utilice la tecnología EASY! Force, pero mantenga su hidrohidrolavadora de alta presión Kärcher: kit de conversión EASY! Force 2 con todas las piezas compatibles hasta la boquilla. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY! Force (4.118-005), una lanza de pulverización de 1050 mm de largo (4.112-000) con conexiones EASY! Lock, manguera de alta presión premium de 10 metros con ancho nominal 8 y adecuada para hasta a 315 bar de presión de trabajo, el adaptador 2 (4.111-030) para conectar la máquina y el adaptador 8 (4.111-036) para boquillas de alta presión con conexión M 18 × 1.5.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8