Juego de reequipamiento 2

Desarrollado para adaptar las hidrohidrolavadoras de alta presión existentes de Kärcher: kit de conversión EASY! Force 2 con pistola de alta presión EASY! Force, lanza de pulverización, manguera de alta presión y los adaptadores necesarios.

Utilice la tecnología EASY! Force, pero mantenga su hidrohidrolavadora de alta presión Kärcher: kit de conversión EASY! Force 2 con todas las piezas compatibles hasta la boquilla. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY! Force (4.118-005), una lanza de pulverización de 1050 mm de largo (4.112-000) con conexiones EASY! Lock, manguera de alta presión premium de 10 metros con ancho nominal 8 y adecuada para hasta a 315 bar de presión de trabajo, el adaptador 2 (4.111-030) para conectar la máquina y el adaptador 8 (4.111-036) para boquillas de alta presión con conexión M 18 × 1.5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 5,8
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

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