Juego de reequipamiento 3
Compatible con la manguera de alta presión y la lanza de pulverización existentes: kit de conversión EASY! Force 3, incl. FÁCIL! Fuerza pistola de gatillo y todos los adaptadores necesarios para actualizar su hidrohidrolavadora de alta presión.
Para actualizar todas las hidrohidrolavadoras de alta presión de Kärcher, que ya tienen los accesorios correspondientes, con la tecnología EASY! Force conveniente y que ahorra energía: nuestro kit de conversión EASY! Force 3 incluye la pistola de alta presión EASY! Force (4.118-005), el adaptador 12 (4.111-046) para la manguera de alta presión; incl. acoplamiento giratorio, así como el adaptador 5 (4.111-033) para lanzas pulverizadoras con conexión M 22 × 1.5. Con este kit de conversión, las mangueras de alta presión y las lanzas de pulverización existentes todavía se pueden utilizar de forma económica.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
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