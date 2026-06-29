Para actualizar todas las hidrohidrolavadoras de alta presión de Kärcher, que ya tienen los accesorios correspondientes, con la tecnología EASY! Force conveniente y que ahorra energía: nuestro kit de conversión EASY! Force 3 incluye la pistola de alta presión EASY! Force (4.118-005), el adaptador 12 (4.111-046) para la manguera de alta presión; incl. acoplamiento giratorio, así como el adaptador 5 (4.111-033) para lanzas pulverizadoras con conexión M 22 × 1.5. Con este kit de conversión, las mangueras de alta presión y las lanzas de pulverización existentes todavía se pueden utilizar de forma económica.