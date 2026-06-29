Junta articulada de alta presión
Para áreas de difícil acceso: junta articulada de alta presión con ajuste de ángulo infinito hasta 120 °. Simplemente conéctelo directamente a la lanza de la hidrolavadora a presión.
Gracias al ajuste de ángulo infinito de la articulación articulada de alta presión, hasta 120 °, puede limpiar sin esfuerzo las áreas difíciles de alcanzar durante las operaciones de limpieza a alta presión. Esta herramienta le permite limpiar máquinas, vehículos, chasis, fachadas, techos y muchos otros artículos de manera rápida y eficiente. Se adjunta, de manera muy fácil y conveniente, directamente sobre la lanza de la hidrolavadora a presión.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presion máx. de trabajo (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
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