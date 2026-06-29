Junta articulada de alta presión

Para áreas de difícil acceso: junta articulada de alta presión con ajuste de ángulo infinito hasta 120 °. Simplemente conéctelo directamente a la lanza de la hidrolavadora a presión.

Gracias al ajuste de ángulo infinito de la articulación articulada de alta presión, hasta 120 °, puede limpiar sin esfuerzo las áreas difíciles de alcanzar durante las operaciones de limpieza a alta presión. Esta herramienta le permite limpiar máquinas, vehículos, chasis, fachadas, techos y muchos otros artículos de manera rápida y eficiente. Se adjunta, de manera muy fácil y conveniente, directamente sobre la lanza de la hidrolavadora a presión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presion máx. de trabajo (bar) 300
Temperatura (°C) máx. 155
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com