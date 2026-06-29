Gracias al ajuste de ángulo infinito de la articulación articulada de alta presión, hasta 120 °, puede limpiar sin esfuerzo las áreas difíciles de alcanzar durante las operaciones de limpieza a alta presión. Esta herramienta le permite limpiar máquinas, vehículos, chasis, fachadas, techos y muchos otros artículos de manera rápida y eficiente. Se adjunta, de manera muy fácil y conveniente, directamente sobre la lanza de la hidrolavadora a presión.