Junta articulada de alta presión
Junta articulada de alta presión: gracias al ajuste de ángulo infinito de hasta 120 °, esta herramienta es ideal para limpiar sin esfuerzo áreas difíciles de alcanzar. Simplemente conéctelo a la lanza de pulverización de la hidrolavadora a presión.
Cuando limpie máquinas, vehículos, chasis, fachadas, techos, etc. con hidrolavadoras a presión, es posible que encuentre áreas a las que no se puede acceder con la lanza pulverizadora, o solo con dificultad. La articulación articulada de alta presión resuelve este problema. Gracias al ajuste de ángulo infinito de hasta 120 °, puede limpiar incluso áreas difíciles de alcanzar con facilidad, sin dejar ningún lugar intacto. Simplemente conéctelo directamente a la lanza de pulverización de la hidrohidrolavadora o una lanza telescópica.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presion máx. de trabajo (bar)
|300
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Conexión
|M 18
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
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