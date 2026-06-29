Cuando limpie máquinas, vehículos, chasis, fachadas, techos, etc. con hidrolavadoras a presión, es posible que encuentre áreas a las que no se puede acceder con la lanza pulverizadora, o solo con dificultad. La articulación articulada de alta presión resuelve este problema. Gracias al ajuste de ángulo infinito de hasta 120 °, puede limpiar incluso áreas difíciles de alcanzar con facilidad, sin dejar ningún lugar intacto. Simplemente conéctelo directamente a la lanza de pulverización de la hidrohidrolavadora o una lanza telescópica.