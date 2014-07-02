Kit de montaje de ruedas para HDS 1000 BE/DE
kit práctica con los neumáticos de los HDS 1000 BE y HDS 1000 hidrolavadoras DE alta presión. Para una mejor maniobrabilidad.
kit práctica con los neumáticos adecuados para HDS 1000 BE y HDS 1000 hidrolavadoras DE de alta presión para la maniobrabilidad más fácil.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,9
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