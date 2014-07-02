Kit de montaje de ruedas para HDS 1000 BE/DE

kit práctica con los neumáticos de los HDS 1000 BE y HDS 1000 hidrolavadoras DE alta presión. Para una mejor maniobrabilidad.

kit práctica con los neumáticos adecuados para HDS 1000 BE y HDS 1000 hidrolavadoras DE de alta presión para la maniobrabilidad más fácil.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso con embalaje incluido (kg) 8,9
Equipos compatibles
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com