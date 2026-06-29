Labio de goma para la boquilla de limpieza ventanas

La goma del limpiacristales para la herramienta de limpiador de ventanas costura.

Escobilla de goma para la herramienta de ventana de limpiador de vapor puede ser reemplazado. Para limpiar las superficies perfectamente limpias en todo momento.

Características y ventajas
Labio de secado de goma
  • Para el cambio del labio de secado de la boquilla para limpieza de ventanas en caso de desgaste
  • Resultado de eliminación sin marcas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color gris
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 250 x 100 x 7
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Espejos
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com