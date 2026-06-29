Lanza de espuma con espumero Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|400 - 600
|Tamaño de la boquilla ( )
|38
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Capacidad del depósito (l)
|1
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,8
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.