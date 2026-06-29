Lanza de espuma con espumero Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 400 - 600
Tamaño de la boquilla ( ) 38
Presión máx. (bar) 300
Dosificación (%) 1 - 2 - 4
Capacidad del depósito (l) 1
Temperatura (°C) máx. 60
Conexión EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 0,8
Accesorios
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