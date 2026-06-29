Lanza de espuma con espumero DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|900 - 2500
|Tamaño de la boquilla (mm)
|38
|Presión máx. (bar)
|300
|Dosificación (%)
|1 - 2 - 4
|Capacidad del depósito (l)
|2
|Temperatura (°C)
|máx. 60
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,5
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Campos de aplicación
- Construcción (limpieza de fachadas, limpieza de vehículos para la construcción y utensilios)
Accesorios
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