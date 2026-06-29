Con el contorno patentado de la tobera eléctrica Kärcher para aumentar el rendimiento de limpieza en aproximadamente un 40 por ciento, nuestra lanza de pulverización PowerControl 038 convence como una alternativa a las máquinas con función de servocontrol. Puede adaptar el rendimiento de limpieza a la tarea real sin interrumpir el trabajo utilizando el ajuste de presión infinitamente variable. Los agentes de limpieza se aplican mediante el modo especial de baja presión, mientras que el ángulo de trabajo óptimo se selecciona mediante el ajuste integrado del nivel de pulverización. El control se encuentra al alcance directo y es muy fácil de operar.