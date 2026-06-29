Lanza dosificadora con regulador de pres
Ajuste de presión infinitamente variable durante la operación directamente en el área de agarre del operador, especialmente para máquinas sin función de servocontrol. El rendimiento de limpieza se puede adaptar a la tarea respectiva en un instante. El modo de baja presión para la aplicación del agente de limpieza y el ajuste del nivel de chorro completan el producto.
Con el contorno patentado de la tobera eléctrica Kärcher para aumentar el rendimiento de limpieza en aproximadamente un 40 por ciento, nuestra lanza de pulverización PowerControl 038 convence como una alternativa a las máquinas con función de servocontrol. Puede adaptar el rendimiento de limpieza a la tarea real sin interrumpir el trabajo utilizando el ajuste de presión infinitamente variable. Los agentes de limpieza se aplican mediante el modo especial de baja presión, mientras que el ángulo de trabajo óptimo se selecciona mediante el ajuste integrado del nivel de pulverización. El control se encuentra al alcance directo y es muy fácil de operar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
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