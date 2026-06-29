Limpiador de barricas BC 14/12 C

kit de boquilla con la boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla (tipo específico). Para un rendimiento óptimo de fijación granallado en húmedo Kärcher. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo 4,115-000,0 | 4,115-006,0.

Este kit de boquilla mejora el rendimiento de la fijación granallado en húmedo Kärcher. Consta de boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo 4,115-000,0 | 4,115-006,0.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Propulsión Eléctrica
Número de toberas (Unidad(es)) 2
Rendimiento (l/h) 1400
Número de revoluciones (rpm) 62
Longitud de montaje (mm) 315 - 900
Tensión (V) 115 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Temperatura (°C) máx. 80
Peso (kg) 4,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1170
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Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
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