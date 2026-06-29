Limpiador de barricas BC 14/12 C
kit de boquilla con la boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla (tipo específico). Para un rendimiento óptimo de fijación granallado en húmedo Kärcher. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo 4,115-000,0 | 4,115-006,0.
Este kit de boquilla mejora el rendimiento de la fijación granallado en húmedo Kärcher. Consta de boquilla de granallado en húmedo y el inserto de boquilla. Sólo en combinación con el accesorio de granallado en húmedo 4,115-000,0 | 4,115-006,0.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Propulsión
|Eléctrica
|Número de toberas (Unidad(es))
|2
|Rendimiento (l/h)
|1400
|Número de revoluciones (rpm)
|62
|Longitud de montaje (mm)
|315 - 900
|Tensión (V)
|115 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Peso (kg)
|4,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1170
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