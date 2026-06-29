Trabajar con hidrohidrolavadoras de alta presión es difícil en condiciones de iluminación desfavorables. Ya sea por días cortos en invierno o por habitaciones y áreas sin luz: el resultado de la limpieza se ve afectado y nuestros clientes, particularmente del sector de la construcción o la agricultura, se ven afectados. Nuestra luz de trabajo LED con una salida de luz de 170 lúmenes proporciona una solución. Las áreas de trabajo están iluminadas de manera óptima, lo que mejora significativamente la visibilidad durante al menos cinco horas de trabajo completas, y el resultado de la limpieza es correcto nuevamente. El montaje directo en la lanza de pulverización de nuestra pistola de alta presión EASY! Force es muy simple. Gracias al bajo peso de la luz de trabajo, apenas se nota cuando se trabaja y también es hermética. Dos baterías de iones de litio CR123 están incluidas en el alcance del suministro. Más baterías están disponibles por separado.