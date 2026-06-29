Luz LED para lanza
Luz de trabajo LED brillante y liviana para el montaje directo en la lanza pulverizadora de la pistola de alta presión EASY! Force. Mejor visualización en condiciones de iluminación desfavorables por hasta 5 horas de trabajo.
Trabajar con hidrohidrolavadoras de alta presión es difícil en condiciones de iluminación desfavorables. Ya sea por días cortos en invierno o por habitaciones y áreas sin luz: el resultado de la limpieza se ve afectado y nuestros clientes, particularmente del sector de la construcción o la agricultura, se ven afectados. Nuestra luz de trabajo LED con una salida de luz de 170 lúmenes proporciona una solución. Las áreas de trabajo están iluminadas de manera óptima, lo que mejora significativamente la visibilidad durante al menos cinco horas de trabajo completas, y el resultado de la limpieza es correcto nuevamente. El montaje directo en la lanza de pulverización de nuestra pistola de alta presión EASY! Force es muy simple. Gracias al bajo peso de la luz de trabajo, apenas se nota cuando se trabaja y también es hermética. Dos baterías de iones de litio CR123 están incluidas en el alcance del suministro. Más baterías están disponibles por separado.
Características y ventajas
Versión estanca
- Desarrollado para su uso con hidrolavadoras de alta presión.
- Montaje simple en la lanza de pulverización de la pistola de alta presión EASY! Force.
Potente tecnología LED
- Diseño ligero y largos tiempos de operación.
- Salida de luz de más de 170 lúmenes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
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Campos de aplicación
- Para la limpieza a alta presión en condiciones de poca luz, especialmente para la agricultura y el sector de la construcción.
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