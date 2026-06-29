Manguera de alta presión, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
Longitud conveniente (30 m) e innovadora conexión de tornillo de mano EASY! Lock: manguera de alta presión (ID 8) con ANTI! Twist para una presión de hasta 315 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|315
|Longitud (m)
|30
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,3
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.