Manguera de alta presión para alimentos Larga duración, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Con cubierta exterior azul, que no deja marcas y es resistente a la grasa animal: manguera duradera de alta presión (ID 8), 10 m de largo, ANTI! Twist y EASY! Bloquee la conexión de tornillo manual en ambos extremos.

DN 8 / 155 °C / 400 bar

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Lanza telescópica ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 10
Conexión 2 x EASY!Lock
Peso con embalaje incluido (kg) 3,7
Manguera de alta presión para alimentos Larga duración, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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Kärcher Argentina S.A.
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