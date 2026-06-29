Manguera de alta presión para alimentos Larga duración, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Con cubierta exterior azul, que no deja marcas y es resistente a la grasa animal: manguera duradera de alta presión (ID 8), 10 m de largo, ANTI! Twist y EASY! Bloquee la conexión de tornillo manual en ambos extremos.
DN 8 / 155 °C / 400 bar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Lanza telescópica ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|10
|Conexión
|2 x EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|3,7