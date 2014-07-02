Mangueras de alta presión

Kärcher Estándar

Estándar

Ir a productos
Kärcher Estándar con acoplamiento en ambos lados

Estándar con acoplamiento en ambos lados

Ir a productos
Kärcher Longlife 400

Longlife 400

Ir a productos
Kärcher Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados

Ir a productos
Kärcher Para el sector alimentario

Para el sector alimentario

Ir a productos
Kärcher Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados

Manguera Longlife para el uso en industria alimentaria con acoplamiento en ambos lados

Ir a productos
Kärcher Longlife para uso alimentario

Longlife para uso alimentario

Ir a productos
Kärcher Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados

Manguera Longlife para el uso alimentario con acoplamieto en ambos lados

Ir a productos
Kärcher Mangueras especiales

Mangueras especiales

Ir a productos
Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

Ir a productos
Kärcher Classic

Classic

Ir a productos
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com