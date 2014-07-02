Mangueras de aspiración

Kärcher Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)

Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)

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Kärcher Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono

Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono

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CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com

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© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: +54 9 11 2626-1361 Mail: atencionalcliente.ar@karcher.com