Protección contra salpicaduras para boquilla turbo. Protege al usuario con toda fiabilidad de las salpicaduras de agua, sobre todo al limpiar bordes y esquinas. Para conectar a todas las boquillas turbo de Kärcher (salvo 4.763-184).

Características y ventajas
Protección contra salpicaduras
  • Ideal para la limpieza sin salpicaduras de esquinas y bordes.
Diseño compacto
  • Protege contra salpicaduras para limpiar esquinas y bordes
Excelente potencia
  • Superficies limpia no sensibles
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color amarillo
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 192 x 193 x 176
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Escaleras
