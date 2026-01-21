Perfect para la limpieza de esquinas y bordes: la protección contra salpicaduras - diseñado específicamente para la clase K 2 a arandelas de presión K 7 Kärcher - protege efectivamente el operador y sus alrededores contra salpicaduras de agua. El diseño transparente asegura una visión clara del área a limpiar en todo momento. No hace falta decir que la parte de accesorio es compatible con todas las nuevas lanzas de energía vario y chorros múltiples, así como las nuevas boquillas rotativas. (No es adecuado para MP 4 y MP 180 de chorro de potencia multiportadora 5-en-1 (2,643 a 238,0, 2,643-239,0))