Protector antisalpicaduras
Protección contra salpicaduras transparente para la clase K 2 a arandelas de presión K 7 Kärcher protege al operador y sus alrededores a partir de agua de pulverización. Ideal para limpieza esquinas y bordes.
Perfect para la limpieza de esquinas y bordes: la protección contra salpicaduras - diseñado específicamente para la clase K 2 a arandelas de presión K 7 Kärcher - protege efectivamente el operador y sus alrededores contra salpicaduras de agua. El diseño transparente asegura una visión clara del área a limpiar en todo momento. No hace falta decir que la parte de accesorio es compatible con todas las nuevas lanzas de energía vario y chorros múltiples, así como las nuevas boquillas rotativas. (No es adecuado para MP 4 y MP 180 de chorro de potencia multiportadora 5-en-1 (2,643 a 238,0, 2,643-239,0))
Características y ventajas
Protección contra salpicaduras
- Una protección fiable para el operador contra salpicaduras de agua - especialmente cuando la limpieza de esquinas y bordes.
El diseño transparente
- Una visión clara de la superficie a limpiar garantiza una mejor limpieza.
Varios adaptadores incluidos en el alcance de la entrega
- Compatible con todos los nuevos variable accionado mecánicamente lanzas y multi jets, así como boquillas rotativas anteriores y nuevos de pulverización.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|220 x 188 x 237
* no adecuado para multi power jet 5 en 1 modelo mp 145 ni mp 180 (2.643-238.0, 2.643-239.0)
Videos
Campos de aplicación
- Escaleras
