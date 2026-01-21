Rotating wash brush

Características y ventajas
Mangueras de alta presión
  • Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Sistema de acoplamiento es posible
Compatible con el adaptador de manguera de jardín
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 305 x 156 x 137
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Conservatorios
  • Las puertas de garaje
  • Elementos de la pantalla de privacidad
  • Revestimientos balcón
  • Alféizares de ventanas
Accesorios
