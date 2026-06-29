Round brush large special accessories
Utilice el cepillo redondo grande a grandes áreas limpias en menos tiempo.
Más superficie en el mismo tiempo - con el cepillo redondo grande, se puede limpiar grandes superficies más rápido. La suciedad incrustada puede ser retirado de un área significativamente mayor en el mismo tiempo con el cepillo redondo grande que con los cepillos más pequeños.
Características y ventajas
Gran superficie de limpieza
- Limpieza rápida de superficies más grandes.
Material de alta calidad de las cerdas
- Con el cepillo redondo grande, robusto y de larga duración, la suciedad adherida puede eliminarse fácilmente.
Fácil limpieza de superficies redondas gracias a la forma ergonómica cepillo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|50 x 50 x 48