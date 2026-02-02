Set de limpieza de interiores de coches
Del espacio para los pies al maletero, pasando por los asientos: el juego de accesorios especial para aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher permite una limpieza interior exhaustiva de los vehículos.
Con el amplio juego de accesorios, compuesto por manguera de prolongación de 1,5 metros, boquilla para ranuras extralarga, boquilla automática de aspiración para automóvil, pincel aspirador de cerdas duras, pincel aspirador de cerdas blandas y paño de microfibras para superficies lisas y ventanillas, la limpieza interior de los vehículos será un juego de niños y convertirá al vehículo en una zona de bienestar impecable. Espacio para los pies, alfombrillas, asientos, salpicadero, consola central, ventanas o maletero: con este juego de accesorios podrá limpiar todo el interior del vehículo en un abrir y cerrar de ojos. Es posible limpiar a la perfección incluso los puntos de difícil acceso, como los espacios intermedios y las superficies delicadas. El juego de accesorios es apto para todas las aspiradoras multiuso Home & Garden de Kärcher.
Características y ventajas
Kit de accesorios integral para la limpieza a fondo de todas las superficies interiores del coche
Incluyendo manguera de extensión 1,5 m para un radio operativo más grande y más libertad de movimiento
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|6
|Textil compuesto de fibra
|80% poliéster, 20% poliamida
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|560 x 230 x 130
Campos de aplicación
- Espacios intermedios
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
- Bolsillos laterales en el coche
- Tablero
- Consola central
- Maletero del coche
- Asientos de automóviles
- Asiento trasero
- Espacio para los pies
- Lunas del coche