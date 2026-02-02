VC Cleaning Kit
El kit de limpieza de VC se extiende la variedad de aplicaciones para el rango de aspiradora. Esto hace que las tareas de limpieza más simple y más fácil.
Las tareas de limpieza son más simples y más fácil gracias al kit de limpieza VC. -áreas difíciles de alcanzar son convenientemente limpiadas usando los accesorios. El kit contiene una boquilla para juntas, un conjunto de aspiración de pelo, una pieza de conexión flexible y cuatro cepillos diferentes. Además, un complemento de pieza de manguera se incluye que se puede conectar a varias partes accesorias. El accesorio VC tiene un diseño ergonómico y es fácil de usar.
Características y ventajas
Accesorio adecuado para la limpieza kärcher vc 2 y vc 3 de vacío
Kit de accesorios integral
- Con la amplia gama de accesorios, numerosas tareas de limpieza para el hogar son más fáciles de manejar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,5
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|410 x 308 x 80
Campos de aplicación
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)