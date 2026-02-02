Las tareas de limpieza son más simples y más fácil gracias al kit de limpieza VC. -áreas difíciles de alcanzar son convenientemente limpiadas usando los accesorios. El kit contiene una boquilla para juntas, un conjunto de aspiración de pelo, una pieza de conexión flexible y cuatro cepillos diferentes. Además, un complemento de pieza de manguera se incluye que se puede conectar a varias partes accesorias. El accesorio VC tiene un diseño ergonómico y es fácil de usar.