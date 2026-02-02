VC Cleaning Kit

El kit de limpieza de VC se extiende la variedad de aplicaciones para el rango de aspiradora. Esto hace que las tareas de limpieza más simple y más fácil.

Las tareas de limpieza son más simples y más fácil gracias al kit de limpieza VC. -áreas difíciles de alcanzar son convenientemente limpiadas usando los accesorios. El kit contiene una boquilla para juntas, un conjunto de aspiración de pelo, una pieza de conexión flexible y cuatro cepillos diferentes. Además, un complemento de pieza de manguera se incluye que se puede conectar a varias partes accesorias. El accesorio VC tiene un diseño ergonómico y es fácil de usar.

Características y ventajas
Accesorio adecuado para la limpieza kärcher vc 2 y vc 3 de vacío
Kit de accesorios integral
  • Con la amplia gama de accesorios, numerosas tareas de limpieza para el hogar son más fáciles de manejar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 1,3
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 410 x 308 x 80
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com