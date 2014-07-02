Vigilancia de llamas ABS para HDS M/S
Más seguridad gracias al ABS HDS M / S llamean sistema de monitoreo: Una luz sensor controla la llama del quemador. El suministro de combustible se corta automáticamente si se apaga la llama.
Más seguridad gracias al ABS HDS M / S llamean sistema de monitoreo: Una luz sensor controla la llama del quemador. El suministro de combustible se corta automáticamente si se apaga la llama.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
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