VP 180
Características y ventajas
Ahorrar tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|449 x 43 x 43
Para pistolas anteriores a 2010 (pistola m, 96, 97): se necesita e adaptador m (2.643-950.0).
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Muros de piedra y de jardín
- Aceras alrededor de la casa
- Para limpiar equipos y herramientas para el jardín.