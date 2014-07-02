VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7
VP 180 S: El chorro de energía vario corto 360 ° con regulación de la presión infinitamente variable y ajustable 360 ° conjunta es ideal para las áreas que son difíciles de alcanzar de la limpieza.
Características y ventajas
Ajuste continuo
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Ahorrar tiempo
- Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Articulación flexible
- Ajustable 360 ° conjunta
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|166 x 42 x 62
Videos
Campos de aplicación
- Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
- Limpieza arcos de las ruedas del coche.
- Tinas de la flor
- Contenedores de basura