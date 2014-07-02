VP 180 S Vario Power Jet Short 360° para K 2 a K 7

VP 180 S: El chorro de energía vario corto 360 ° con regulación de la presión infinitamente variable y ajustable 360 ​​° conjunta es ideal para las áreas que son difíciles de alcanzar de la limpieza.

VP 180 S: El peso ligero vario poder chorro corto 360 ° con regulación de la presión infinitamente variable y flexible y ajustable 360 ​​° conjunta es ideal para las áreas que son difíciles de alcanzar de la limpieza.

Características y ventajas
Ajuste continuo
  • Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
Ahorrar tiempo
  • Se puede prescindir de cambiar el tubo pulverizador.
Articulación flexible
  • Ajustable 360 ​​° conjunta
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 166 x 42 x 62
Videos
Campos de aplicación
  • Áreas difíciles de alcanzar (esquinas, hendiduras, huecos, etc.)
  • Limpieza arcos de las ruedas del coche.
  • Tinas de la flor
  • Contenedores de basura
LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com