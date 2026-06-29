Washing brush rotary

Impulsado por corriente de agua. Elimina suavemente el polvo fino y película tráfico desde cualquier superficie. hasta resistente a la temperatura a 60 ° C, M 18 x 1,5 (reemplazable cepillo de inserción).

Características y ventajas
Cepillo de lavado giratorio con accionamiento hidráulico
  • No se requieren motores adicionales para el accionamiento de los cepillos.
  • Modo de construcción compacto y ligero.
Cerdas de nilón
  • Respetuoso con las superficies.
Efecto de limpieza altamente mecánico mediante rotación
  • Rendimiento de limpieza óptimo.
  • Tiempo necesario escaso en comparación con los cepillos de lavado estándar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 1000 - 1300
Conexión EASY!Lock
Peso (kg) 1
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 300 x 200 x 100
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CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 9 11 2626-1361
F: +54 9 11 2626-1361
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
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