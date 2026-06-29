Washing brush rotary
Impulsado por corriente de agua. Elimina suavemente el polvo fino y película tráfico desde cualquier superficie. hasta resistente a la temperatura a 60 ° C, M 18 x 1,5 (reemplazable cepillo de inserción).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|500 - 1000
|Material
|Pelo natural
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
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