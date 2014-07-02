Washing brush rotary

Impulsado por corriente de agua. Elimina suavemente el polvo fino y película tráfico desde cualquier superficie. hasta resistente a la temperatura a 60 ° C, M 18 x 1,5 (reemplazable cepillo de inserción).

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 500 - 800
Material Pelo natural
Conexión M 18
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
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