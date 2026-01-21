WB 130 rotating wash brush car & bike

Características y ventajas
Mangueras de alta presión
  • Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Sistema de acoplamiento a través de la palanca de liberación
  • Más rápido y fácil sistema de acoplamiento sin contacto con la suciedad.
Limpieza especialmente cuidadosa
  • Ideal para la limpieza de superficies delicadas, tales como pintura.
Carcasa transparente
  • Limpieza experiencia gracias a la tecnología visible.
Compatible con el adaptador de manguera de jardín
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Textil compuesto de fibra 75 % poliéster, 25 % poliamida
Color negro
Peso (kg) 0,4
Peso con embalaje incluido (kg) 0,5
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 305 x 156 x 137
Campos de aplicación
  • Vehículos
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
