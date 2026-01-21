WB 130 rotating wash brush car & bike
Características y ventajas
Mangueras de alta presión
- Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Sistema de acoplamiento a través de la palanca de liberación
- Más rápido y fácil sistema de acoplamiento sin contacto con la suciedad.
Limpieza especialmente cuidadosa
- Ideal para la limpieza de superficies delicadas, tales como pintura.
Carcasa transparente
- Limpieza experiencia gracias a la tecnología visible.
Compatible con el adaptador de manguera de jardín
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Textil compuesto de fibra
|75 % poliéster, 25 % poliamida
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|305 x 156 x 137
Campos de aplicación
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.