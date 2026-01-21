WB 7 positivo
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|377 x 264 x 223
Videos
Campos de aplicación
- Las puertas de garaje
- Vehículos
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Conservatorios
- Revestimientos balcón
- Alféizares de ventanas
- Elementos de la pantalla de privacidad
