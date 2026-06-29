Ideal para la eliminación de malezas en áreas más grandes, como caminos o aparcamientos, nuestro eliminador de malezas WR 100 demuestra sus puntos fuertes particularmente en combinación con uno de nuestros hidrolavadoras de alta presión de agua caliente. La temperatura óptima del agua de hasta 98 ° C garantiza la eliminación efectiva y muy conveniente de las malezas circundantes no deseadas. Con el eliminador de malezas de 100 cm de ancho con distribución uniforme del agua, trabaja rápidamente, ahorrando tiempo, mientras que el adaptador de boquilla integrado siempre garantiza un volumen de agua perfectamente adaptado, independientemente de la hidrolavadora de alta presión de agua caliente utilizado. El chasis relevante aligera notablemente su carga, lo que garantiza la máxima comodidad de trabajo.