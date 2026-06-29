WR 100
Cómodo y rápido retiro de malezas: eliminador de malezas WR 100 con chasis, barra de boquilla de 100 cm de ancho y adaptador de boquilla integrado para usar con hidrolavadoras de alta presión de agua caliente.
Ideal para la eliminación de malezas en áreas más grandes, como caminos o aparcamientos, nuestro eliminador de malezas WR 100 demuestra sus puntos fuertes particularmente en combinación con uno de nuestros hidrolavadoras de alta presión de agua caliente. La temperatura óptima del agua de hasta 98 ° C garantiza la eliminación efectiva y muy conveniente de las malezas circundantes no deseadas. Con el eliminador de malezas de 100 cm de ancho con distribución uniforme del agua, trabaja rápidamente, ahorrando tiempo, mientras que el adaptador de boquilla integrado siempre garantiza un volumen de agua perfectamente adaptado, independientemente de la hidrolavadora de alta presión de agua caliente utilizado. El chasis relevante aligera notablemente su carga, lo que garantiza la máxima comodidad de trabajo.
Características y ventajas
Eliminación efectiva de malezas con la combinación óptima de removedor de malezas y limpiador de alta presión con agua caliente
- Adaptador de boquilla integrado para el volumen de agua correcto para cada hidrolavadora de alta presión de agua caliente Kärcher.
- La última tecnología de quemadores Kärcher garantiza la temperatura óptima del agua para la eliminación de malezas (hasta 98 ° C).
Para una rápida eliminación de malas hierbas en superficies más extensas
- Barra de boquillas de 100 centímetros de ancho con distribución homogénea del agua y un mayor rendimiento de superficie.
- Chasis integrado para el máximo confort de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Conexión
|EASY!Lock
|Peso (kg)
|1,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,8
Videos
Campos de aplicación
- Eliminación de malezas efectiva, libre de químicos y cómoda en el entorno municipal
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