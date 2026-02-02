Con sus dimensiones compactas y excelentes propiedades, la BD 35/15 C ofrece una flexibilidad, facilidad de uso y eficacia de limpieza excepcionales. Equipada con un cabezal de cepillos de 35 cm, la BD 35/15 C ofrece un rendimiento de limpieza y una maniobrabilidad extraordinarios. La BD 35/15 C se ha desarrollado especialmente para espacios reducidos y es perfecta para limpiar en rincones estrechos y espacios abarrotados. Con una altura de 68 cm, cabe debajo de la mayoría de mesas y muebles. Otra característica práctica de la BD 35/15 C es el cargador integrado, que permite al usuario cargar el equipo en cualquier lugar. La compacta fregadora-aspiradora BD 35/15 C está diseñada para una larga vida útil y una gran fiabilidad. El diseño robusto y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil incluso en entornos exigentes. El diseño de fácil acceso también facilita las tareas rutinarias de mantenimiento y limpieza para que puedan realizarse de forma más rápida y sencilla.