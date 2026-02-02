Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack

La fregadora-aspiradora BD Classic 35/15 C es la solución perfecta para espacios reducidos y ofrece una versatilidad excepcional. Su excelente maniobrabilidad y sus dimensiones compactas facilitan la limpieza. Un cargador integrado garantiza una carga cómoda en cualquier lugar.

Con sus dimensiones compactas y excelentes propiedades, la BD 35/15 C ofrece una flexibilidad, facilidad de uso y eficacia de limpieza excepcionales. Equipada con un cabezal de cepillos de 35 cm, la BD 35/15 C ofrece un rendimiento de limpieza y una maniobrabilidad extraordinarios. La BD 35/15 C se ha desarrollado especialmente para espacios reducidos y es perfecta para limpiar en rincones estrechos y espacios abarrotados. Con una altura de 68 cm, cabe debajo de la mayoría de mesas y muebles. Otra característica práctica de la BD 35/15 C es el cargador integrado, que permite al usuario cargar el equipo en cualquier lugar. La compacta fregadora-aspiradora BD 35/15 C está diseñada para una larga vida útil y una gran fiabilidad. El diseño robusto y los componentes de alta calidad garantizan una larga vida útil incluso en entornos exigentes. El diseño de fácil acceso también facilita las tareas rutinarias de mantenimiento y limpieza para que puedan realizarse de forma más rápida y sencilla.

Características y ventajas
Cargador de a bordo
Dimensiones compactas
Excelente aspirado
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho útil de los cepillos (mm) 350
Ancho útil al aspirar (mm) 470
Depósito de agua limpia/sucia (l) máx. 15 / máx. 15
Rendimiento de superficie teórico (m²/h) máx. 1400
Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) 700
Tipo de baterías no requiere mantenimiento
BateríaBatería (V/Ah) 12 / 38
Capacidad de las baterías (h) máx. 2
conexión de red del cargador (V/Hz) 110 - 230 / 50 - 60
Velocidad de rotación de cepillos (rpm) 180 - 180
Presión de apriete de cepillos (g/cm²) 25 - 25
Peso sin accesorios (kg) 54
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 830 x 500 x 680

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • BateríaBatería
  • Cargador
  • Ruedas de desplazamiento

Equipamiento

  • Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.
  • Tipo de labios de succión: resistente al aceite, cerrado
Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack
Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack
Fregadora-aspiradora BD 35/15C Classic BP Pack
Videos
Campos de aplicación
  • Comercios
  • Restauración y catering
  • Oficinas
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com