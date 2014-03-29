Instituciones sanitarias



Higiene perfecta con saludable rentabilidad. Un servicio clínico de éxito es indisociable de una higiene puntual y una rentabilidad a la altura de cada tarea. Para ello, es necesario optimizar las tareas fundamentales de la higiene que hacen posibles los cuidados y la conservación de valores, sobre todo evitar infecciones nosocomiales y la propagación de gérmenes. Las distintas zonas de un hospital requieren para ello diferentes soluciones, desde las zonas pequeñas a las más grandes, desde la cocina a los quirófanos. Además, un servicio continuo exige una limpieza de mantenimiento especialmente eficiente, pues solo en contadas ocasiones habrá posibilidad de realizar una limpieza a fondo exhaustiva. A todo ello se añaden unas normas higiénicas cada vez más exigentes y la creciente competencia y presión sobre los costes. Kärcher le proporciona los medios para elegir cómo cumplir con estas exigentes tareas: sistemas de limpieza profesionales y eficientes. Y unas prestaciones de servicios individualizadas, de ambulatorias a intensivas.