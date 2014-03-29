Instituciones sanitarias
Higiene perfecta con saludable rentabilidad. Un servicio clínico de éxito es indisociable de una higiene puntual y una rentabilidad a la altura de cada tarea. Para ello, es necesario optimizar las tareas fundamentales de la higiene que hacen posibles los cuidados y la conservación de valores, sobre todo evitar infecciones nosocomiales y la propagación de gérmenes. Las distintas zonas de un hospital requieren para ello diferentes soluciones, desde las zonas pequeñas a las más grandes, desde la cocina a los quirófanos. Además, un servicio continuo exige una limpieza de mantenimiento especialmente eficiente, pues solo en contadas ocasiones habrá posibilidad de realizar una limpieza a fondo exhaustiva. A todo ello se añaden unas normas higiénicas cada vez más exigentes y la creciente competencia y presión sobre los costes. Kärcher le proporciona los medios para elegir cómo cumplir con estas exigentes tareas: sistemas de limpieza profesionales y eficientes. Y unas prestaciones de servicios individualizadas, de ambulatorias a intensivas.
Vías de comunicación limpias y seguras.
El tráfico continuado de personas por las zonas de acceso público, como entradas, pasillos y vestíbulos, deja poco espacio y tiempo para la limpieza. Resulta decisivo el equilibrio entre limpieza de mantenimiento, intermedia y a fondo. Para obtener una limpieza continuada, conservación de valores, mantener a raya el polvo y garantizar la seguridad en todo tipo de suelos, superficies resistentes y recubrimientos textiles. Kärcher aporta higiene.
Cuidado rápido de alfombras
Cuando no hay tiempo para un largo periodo de secado ni para limpiar a fondo suelos con alfombra: el sistema Kärcher de BRC 45 /45 C e iCapsol RM 768 con técnica de dos rodillos para unos óptimos resultados de limpieza tanto hacia delante como hacia atrás. De construcción compacta, ocupa poco espacio.
Muy grande en la zona de entrada
La B 90 es la fregadora-aspiradora para superficies grandes. Su función de barrido recoge también la suciedad gruesa suelta. Los suelos de piedra obtienen un brillo duradero con el cepillo de esponja Diamond. Gracias a su función Whisper, la B 90 puede utilizarse también en zonas de pacientes.
Maniobrable y ágil en los pasillos
La BD 50/40 RS es la más maniobrable de su clase y mantiene siempre el control en pasillos hospitalarios. Subida y bajada rápidas para hacer sitio. La solución eficiente para la limpieza de mantenimiento diaria de superficies resistentes.
La eficiencia es cuestión de ajuste
La B 60 con sistema KIK es totalmente configurable y asegura la higiene no solo en el suelo gracias a su limpieza de depósitos. En el modo eco!efficiency, la velocidad de rotación de cepillos y la potencia de aspiración se reducen a la potencia para la suciedad leve.
El aspirador más silencioso de su clase
La T 12/1 eco!efficiency con filtro HEPA está a la altura de los requisitos de higiene en un hospital. Su reducción de 5 dB(A) de emisión de ruidos durante el funcionamiento en comparación con el modelo básico comporta una disminución del nivel sonoro de un 70 %.
Eliminar las huellas mediante pulido
La BDP 43/450 C Adv y limpiador en spray son la solución para eliminar huellas y completar la película de brillo a la vez que se ahorra tiempo. Especialmente en zonas donde el servicio continuo no permite un saneamiento a fondo.
Nuestros productos para zonas públicas
Zonas sanitarias: hasta el fondo de las juntas.
En zonas sanitarias con suelos antideslizantes, la limpieza manual se topa con sus límites. En particular en presencia de cal, grasa de piel o restos cosméticos. En baños, duchas y vestuarios, en todos los lugares con suelos rugosos y espacios reducidos, pero con altos requisitos en materia de higiene: impedir la propagación de los gérmenes es de especial importancia en estas zonas. En estos casos, la utilización periódica de equipos de limpieza compactos y eficientes de Kärcher asegura que juntas y recubrimientos estén higiénicamente limpios.
Óptima limpieza de mantenimiento
La BR 30/4 C limpia todos los rincones, rodeando cualquier recodo e incluso por debajo de fijaciones bajas. Con rodillo de microfibra, es ideal para el alojamiento de pelusas y pelos sobre gres cerámico fino. Posee los requisitos perfectos para su uso en todas las zonas sanitarias o húmedas, como por ejemplo en el paritorio acuático.
Óptima limpieza a fondo en zonas sanitarias
La BDS 43/180 C Adv está diseñada para usos prolongados: empuñadura ajustable en altura para un manejo ergonómico, guía con dos barras para maniobrar fácilmente incluso a máxima potencia. Al ser plegable, este equipo cabe en cualquier sitio.
Ideal para recubrimientos estructurados
La técnica de cilindros de la BR 40/10 penetra en todas las juntas y friega y aspira en una sola pasada. Permite así mantener una sensación de limpieza, higiene y bienestar en las zonas sanitarias y piscinas de ejercicios.
Juntas limpias, no refugios
La limpiadora de vapor DE 4002 es la respuesta a la cal jabonosa incrustada en toda la zona de duchas y en especial allí donde se llegue mal con la fregona. El kit para juntas cuida tanto las superficies como el medio ambiente.
Acreditada potencia de aspiración
Los vertidos de líquidos, mayores o menores, forman parte de la cotidianeidad de cualquier hospital. Para aspirar grandes cantidades de agua y para limpiar con el equipo monodisco se utilizan aspiradores en seco y en húmedo como el NT 48/1.
Nuestros productos para zonas sanitarias
Zonas de tratamiento: máxima higiene.
La limpieza de zonas estériles, como quirófanos y laboratorios, plantea los máximos requisitos sobre los sistemas de limpieza utilizados. El objetivo es alcanzar y mantener la máxima higiene para evitar infecciones nosocomiales. Para ello, en estas zonas deben utilizarse equipos de limpieza que estén a la altura incluso de los estándares de higiene más elevados. La frecuentemente elevada velocidad del servicio, los breves intervalos disponibles para una limpieza a fondo, los suelos sometidos a grandes cargas de suciedad y los espacios reducidos son dificultades añadidas.
Más rápido, mejor
Una película conservante intacta es especialmente importante en caso de alta solicitación mecánica y de utilización de medios agresivos, como los desinfectantes. El equipo de pulido de velocidad ultra alta BDP 50/1500 cuida los suelos sometidos a gran solicitación y, gracias a sus platos impulsores reguladores, es ideal también para suelos irregulares.
Trabajar y terminar rápidamente en todas partes
La BD 40/12 es, gracias a su breve tiempo de montaje, gran rendimiento de limpieza y secado rápido, la alternativa inteligente a la fregona. Flexible y sin cables gracias al funcionamiento por batería, compacta y maniobrable, convence en limpieza de mantenimiento, especialmente en locales pequeños.
Para necesidades crecientes
En el laboratorio de histología, donde se trabaja mucho con cera, la limpieza de los suelos es muy laboriosa, pero decisiva para la seguridad en el trabajo. Para la eliminación exitosa de la suciedad incrustada como la cera, es un requisito disponer de un sistema de equipo y detergente adecuados: por ejemplo, la BR 40/10, con cepillos cilíndricos de esponja contrarrotativos autolimpiadores y el agente básico de limpieza intensiva RM 750, asegura unos suelos limpios y, con ello, seguridad.
Ideal para zonas de quirófanos
La B 40 W satisface los requisitos más elevados: sencilla de manejar y tan silenciosa que se puede utilizar en cualquier momento. El sistema de enjuague del depósito protege del crecimiento microbiano. Las baterías sin mantenimiento proporcionan un uso sin inconvenientes. Y gracias a su modo de construcción compacto, la B 40 puede utilizarse también en quirófanos para evitar molestas aperturas y cierres.
Elimina el polvo silenciosamente
Los frecuentes cambios de ropa provocan mucho polvo. Con solo 56 dB (A), la T 15/1 es la más silenciosa de su clase y puede utilizarse en cualquier momento. Filtro HEPA de serie.
Nuestros productos para zonas de tratamiento
Zona de cocina: limpio a pedir de boca.
Preparar la comida de gran cantidad de pacientes y trabajadores plantea los requisitos de higiene más elevados. Para una puesta en práctica consecuente del concepto HACCP, Kärcher ofrece un sistema completo que cumple conforme a la normativa todas las tareas de limpieza por medio de un equipamiento especial. En todas las zonas de preparación, almacenaje y distribución. Para la limpieza de superficies de trabajo y equipos, incluidos los carritos de servicio. Para eliminar la suciedad gruesa y fuertemente incrustada. Y extremadamente eficaz incluso en suelos muy rugosos.
Más hondo en las juntas gracias a los rodillos
Gracias a su modo de construcción bajo, la fregadora BRS 40/100 limpia sin problemas por debajo de todos los frigoríficos. Con su técnica de cilindros representa la alternativa a los equipos monodisco sobre losetas de seguridad.
Alta presión en la cocina
Limpieza con alta presión y sistema de aspiración integrado, ideal para las cocinas. La limpiadora de superficies FRV 30 para limpiar y aspirar en una sola pasada. Combinada con el disolvente de grasa y albúmina RM 731 elimina albúmina, grasa y aceite protegiendo los materiales.
En superficie y en profundidad
La B 40 W ha sido desarrollada según el principio HACCP y garantiza óptimos resultados de limpieza en superficies grandes. Equipada con cabezal de cepillos cilíndricos y cepillos altos-profundos, limpia también sin problemas losetas de seguridad. Con sistema DOSE para un uso correcto del detergente.
Especialista en zona de comedor
La zona de entrega de platos está muy expuesta a suciedad por manchas de café, grasas y restos de albúmina. La BD 40/12 C limpia rápidamente y a fondo la suciedad adherida sobre gres cerámico fino en la zona de comedor, llegando a superficies inaccesibles para equipos grandes.
Nuestros productos para zonas de cocina
Zona administrativa cuidada en toda la profundidad de la fibra.
Los locales de oficinas y salas de conferencias de los hospitales cuentan a menudo también con suelos de alfombra o parquet para crear una atmósfera agradable. Para garantizar la conservación del valor de estos valiosos materiales durante el mayor tiempo posible son necesarios los sistemas de limpieza idóneos. No hay que olvidar tampoco la necesidad de asegurar una higiene constante y proteger contra la propagación de gérmenes, pues la suciedad y los microbios no hacen diferencias entre las áreas clínicas y administrativas.
Muy silenciosas y universales
Aspiradores en seco como el T 15/1 son perfectos para la limpieza de mantenimiento diaria con o sin bolsas de filtro: eliminan a fondo con potencia el ensuciamiento de alfombras, laminados o suelos de PVC.
Todoterreno para todas las superficies
El aspirador de cepillos CV 60/2 se adapta automáticamente a cualquier recubrimiento del suelo. De suelos resistentes a alfombras y otra vez suelos duros, sin cambio de accesorios. Combina un manejo sencillo con extrema maniobrabilidad, así como potencia y polivalencia: rodillos contrarrotativos, cepillos laterales, tubo de aspiración y filtro HEPA opcional. Además de un juego de accesorios para zonas de difícil acceso. Importantes accesorios como el cargador están integrados en el equipo de forma visible, bien a mano y a prueba de pérdidas.
Limpio desde la base
Las alfombras están sometidas a una fuerte carga día tras día. Los limpiadores de alfombras de Kärcher han demostrado aquí su valía. Son robustos, potentes y polivalentes, ideales para la limpieza a fondo y de mantenimiento de revestimientos de alfombra y para eliminar manchas de superficies textiles. Estos equipos limpian también en toda la profundidad de la fibra cortinas de láminas y tapicerías. Con los accesorios correspondientes, pueden utilizarse incluso para la limpieza de azulejos y ventanas.
Par de giro contra la suciedad
Las pulidoras Kärcher con funcionamiento con baterías, como la compacta BDP 43/1500 C, pulen dejando un brillo excepcional gracias a su elevado par de giro. La aspiración de polvos permite trabajar de forma más agradable. En cuanto al desgaste y al mantenimiento, esta tecnología también proporciona resultados brillantes.
Nuestros productos para zonas administrativas
Siempre listas.
En los exteriores de hospitales hay mucho más en juego que dar una buena impresión. El mantenimiento de la infraestructura durante todo el año es un requisito indispensable para un servicio seguro y sin problemas. Esto es especialmente importante para los accesos de ambulancias, zonas de entrada y pasillos para pacientes y trabajadores. Otras tareas importantes son la limpieza de aparcamientos y la conservación de las zonas verdes. Las potentes y polivalentes barredoras de Kärcher son capaces de todo esto: barrer, en seco o en mojado. Cortar el césped. Recoger hojas. Y todo el servicio durante la estación invernal.
Ni rastro de suciedad
Los aparcamientos plantean a menudo exigencias especiales a las fregadoras-aspiradoras: superficies grandes, suciedad gruesa e incrustada y rampas empinadas. La Kärcher BR 100/250 R está predestinada para ello: con un bastidor de acero resistente para las aplicaciones más difíciles en superficies con una inclinación de hasta el 15 %. El depósito de agua grande y la potente batería permiten intervalos de trabajo prolongados.
¿Acaso puede ser más sencillo?
Con la compacta e increíblemente ágil KM 75/40 W, la limpieza a fondo de superficies pequeñas o medianas parece un juego de niños. El motor de tracción sustituye la fuerza corporal, la eficaz aspiración de polvos proporciona una limpieza sin nubes de polvo. A elección con potente accionamiento de gasolina o con modelo de baterías especialmente silencioso para su aplicación en interiores: opcionalmente, con kit de barrido antiestático para alfombras.
La norma que nos hará más eficientes
La MC 50 demuestra cada día que economía y ecología no son incompatibles. Una barredora compacta que limpia y es limpia. El innovador sistema de aspiración con un gran ventilador de absorción proporciona una máxima potencia de aspiración con solo un 75 % de la velocidad máxima del motor. El resultado es menos ruido, menor consumo, menos emisiones y menor desgaste. La MC 50 ni siquiera alcanza los valores que marca la estricta normativa sobre gases de escape STAGE IIIa.
Avance simplificado
Como barredora-aspiradora compacta con conductor, la Kärcher KM 90/60 R ofrece un elevado confort de funcionamiento unido a un alto rendimiento de superficie y a una eficaz limpieza de filtros automática. El ajuste del asiento, el engranaje de reducción del mecanismo de dirección y las ruedas de grandes dimensiones ponen de relieve la exigencia de una capacidad de manejo actual.
Para usarla durante todo el año
La MC 50 Advanced ofrece las mejores características de barrido y además se puede utilizar durante todo el año. Gracias al sistema de cambio rápido puede acoplar y desacoplar dispositivos adicionales, como barras segadoras o palas quitanieves y difusores, sin herramientas y en pocos minutos.