Natürliches Autoshampoo RM 610N, 1l
Das Natürliche Autoshampoo RM 610N reinigt Fahrzeuge effizient und materialverträglich mit 98 % naturbasierten und verantwortungsbewusst ausgewählten Inhaltsstoffen.
Das Natürliche Autoshampoo RM 610N bietet eine naturbasierte Lösung für die Fahrzeugreinigung. Die enthaltenen Tenside sind aus nachwachsendem pflanzlichen Ursprung. Bewusst wurde auf zugesetzte Farbstoffe, Phosphate und mineralölbasierte Tenside verzichtet, um eine kennzeichnungsfreie und somit besonders material- und anwenderfreundliche Rezeptur zu gewährleisten. Dieses 2-in-1-Produkt reinigt und pflegt gleichzeitig. Es entfernt zuverlässig typische Straßenverschmutzungen und hinterlässt dank Reiswachs einen schönen Glanz. Der dezente Lavendelduft sorgt zudem für ein angenehmes Reinigungserlebnis. Das Autoshampoo garantiert die bewährte Kärcher Reinigungsleistung für eine Vielzahl von Fahrzeugen, einschließlich Autos, Wohnmobilen, Motorrädern, Booten und Fahrrädern. Für eine komfortable Anwendung ist das RM 610N perfekt zur direkten Nutzung mit allen Kärcher Hochdruckreinigern geeignet und bildet bei Einsatz einer Schaumdüse einen leichten, schönen Schaum. Eine manuelle Anwendung ist ebenfalls möglich.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|1
|Verpackungseinheit (Stück)
|6
|Gewicht (kg)
|1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|1,2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Kompatible Geräte
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home T 5
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- OC 3 Foldable
- OC 4
- OC 4 + Bike Kit
- OC 6-18
- OC 6-18 Battery Set
- OC 6-18 Premium
- OC 6-18 Premium Battery Set
- OC Handheld Compact
- OC Handheld Compact Adventure
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic Car
- K 2 Basic Home
- K 2 Car
- K 2 Car & Home
- K 2 Car Home & Pipe
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Premium
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal Edition Car
- K 2 Universal Edition Home
- K 2.400
- K 2.75-PL-WB
- K 2500 PLUS-N
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T 5
- K 3 Home
- K 3 Home & Pipe
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Car & Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3 Premium Home
- K 3 Premium Home T 350
- K 3 Premium Power Control
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home & Brush
- K 4 Comfort Premium Home & eco!Booster
- K 4 Compact
- K 4 Compact Car
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car
- K 4 Full Control Car & Home & Splash Guard
- K 4 Full Control Home
- K 4 Full Control Home & Brush
- K 4 Full Control Home *AT
- K 4 Home
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Car & Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium Full Control Home Wood
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home&Brush Anniversary Edition
- K 4 Premium eco!ogic
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Flex Home
- K 4 Silent
- K 4 Silent Home
- K 4 Universal Edition
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 490M-PL-FLEX
- K 490M-PL.-F.S.
- K 5
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Basic T 5
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Home & Brush
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 Comfort Premium eco!Booster
- K 5 Compact
- K 5 Compact Car & Home
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Home & Splash Guard
- K 5 Full Control Home *AT
- K 5 Full Control Home + PC 7,5 *AT
- K 5 Full Control Plus
- K 5 Home
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Power Control Home & Brush AE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Black
- K 5 Premium Full Control Car & Home + Organizer
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Home
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 502MS-PLUS
- K 6 Comfort Premium Car & Home
- K 6 Flex Home
- K 6 Special
- K 7
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Home & Brush
- K 7 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 7 Comfort Premium eco!Booster
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control
- K 7 Full Control Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Full Control Plus Home
- K 7 Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Home
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K 7 WCM Pure Flex Home
- K Silent Anniversary Edition
- K4 FC Home & Pipe (1.324-003+2.643-764)
- K4 Prem. + Kärcher for Kids-Osteraktion
- KHB 4-18
- KHB 5 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Plus Battery Set MJ
- KHD 3
- KHD 4 Plus
- KHD 4-2 T250
- KHP 4
- OC 3
- OC 3 + Bike
- OC 3 + Pet
- OC 3 Adventure Box
- OC 3 Bike Box
- OC 3 Foldable Black
- OC 3 Pet Box
- OC 3 Plus Car
- OC 7-18 Handheld
- OC 7-18 Handheld Battery Set
Anwendungsgebiete
- Fahrzeuge