Bodenpflege Parkett versiegelt / Laminat / Kork RM 531, 1l

Optimale Pflege und Schutz für versiegelte Parkett-, Laminat- und Korkböden. Laufspuren werden entfernt, der Pflegefilm wird erneuert und der Boden erhält einen seidenmatten Glanz. Hinweise: Eingepflegte Böden 24 h aushärten lassen, kein Wasser aufbringen, keine Möbel verschieben, Böden nicht mit Schuhen betreten. Frostfrei lagern.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 1
Verpackungseinheit (Stück) 6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 1,1
Abmessungen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE AUS DEM ALTEN SORTIMENT
Anwendungsgebiete
  • Versiegeltes Parkett
  • Laminatböden
  • Korkböden