FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency, 10l
Optimal auf die Verwendung der eco!efficiency-Stufe unserer Scheuersauger abgestimmter Intensivreiniger. Kraftvoll gegen Öl- und Fettverschmutzungen in Logistik- und Produktionsumgebungen.
Extra reinigungsstark, abscheidefreundlich und schaumarm: Der alkalische FloorPro Grundreiniger RM 69 eco!efficiency ist mit seiner kraftvollen Formulierung speziell auf das Zusammenspiel mit der eco!efficiency-Stufe von Kärcher Scheuersaugmaschinen ausgelegt. Verschmutzungen durch Fette und Öle beseitigt er dabei zuverlässig von Industrieböden und weiteren Oberflächen im industriellen Umfeld, wie ESD-Böden, Fließestrichen oder mit Epoxidharz vergüteten Flächen. Dazu ist der wirkungsvolle Fettlöser auch bei der manuellen Reinigung äußerst effektiv, abscheidefreundlich und dank des Verzichts auf Silikone sehr gut zur Anwendung in metall- und lackverarbeitenden Betrieben geeignet.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|12,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|10,9
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Bodenreinigung