FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752, 10l
Hochalkalischer Industrie-Grundreiniger und Entschichter zum Entfernen hartnäckigster Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen sowie Beschichtungen von alkalibeständigen Böden.
Sowohl zur Entschichtung als auch zur kraftvollen Grundreinigung unterschiedlicher Oberflächen und Bodenbeläge im industriellen Umfeld entwickelter, hochalkalischer FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 von Kärcher. Je nach Anforderung kann das zur maschinellen Anwendung mit Einscheiben- oder Scheuersaugmaschinen vorgesehene Mittel in der 1-Schritt-Methode zur Reinigung sowie in der 2-Schritt-Methode zur Entschichtung verwendet werden. Dabei entfernt es zuverlässig Wachs- und Polymerbeschichtungen und auch hartnäckigste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, wie sie in Logistik- und Produktionsumgebungen anfallen. FloorPro Intensiv-Grundreiniger Extra RM 752 eignet sich speziell für Industrie- und ESD-Böden, Zementestriche, Epoxidharz-Oberflächen und sonstige alkalibeständige Böden. Für eine optimale Nutzung des Tankvolumens von Scheuersaugmaschinen ist das Reinigungsmittel zudem schaumarm eingestellt. Die silikonfreie Formulierung ermöglicht darüber hinaus auch Einsätze in metall- und lackverarbeitenden Betrieben.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|10
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|13,2
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|11,5
Videos
Anwendungsgebiete
- Bodenreinigung
Zubehör
