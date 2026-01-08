PressurePro Kalklösesäure RM 101, 5l

Entkalkungsmittel auf Salzsäurebasis, speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigern. Löst selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und schützt gleichzeitig vor Korrosion.

Das Entkalkungsmittel mit Soforteffekt bei allen anorganischen Ablagerungen: Die PressurePro Kalklösesäure RM 101 von Kärcher löst schnell selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet dazu anhaltenden Korrosionsschutz in den wasserführenden Teilen von Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern. RM 101 ist in der Lage, die Leistungsfähigkeit bereits verkalkter Heizschlangen wiederherzustellen, somit den Wasserdurchfluss zu erhöhen, den Energieverbrauch beim Reinigen zu senken und insgesamt die Geräteleistung zu verbessern.

Spezifikationen

Technische Daten

Gebindegröße (l) 5
Verpackungseinheit (Stück) 1
Gewicht (kg) 5,6
Gewicht inkl. Verpackung (kg) 5,8
Abmessungen (L × B × H) (mm) 192 x 145 x 248
Anwendungsgebiete
  • Transportbereich und Geräte
  • Fahrzeug-/Motorwäsche
  • Entfettung, Phosphatierung
  • Oberflächenentfettung
  • Gerätewartung, entkalken von Heißwasser führenden Systemen.
