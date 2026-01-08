PressurePro Kalklösesäure RM 101, 5l
Entkalkungsmittel auf Salzsäurebasis, speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigern. Löst selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und schützt gleichzeitig vor Korrosion.
Das Entkalkungsmittel mit Soforteffekt bei allen anorganischen Ablagerungen: Die PressurePro Kalklösesäure RM 101 von Kärcher löst schnell selbst hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet dazu anhaltenden Korrosionsschutz in den wasserführenden Teilen von Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreinigern. RM 101 ist in der Lage, die Leistungsfähigkeit bereits verkalkter Heizschlangen wiederherzustellen, somit den Wasserdurchfluss zu erhöhen, den Energieverbrauch beim Reinigen zu senken und insgesamt die Geräteleistung zu verbessern.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|5
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|Gewicht (kg)
|5,6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|192 x 145 x 248
Kompatible Geräte
KOMPATIBLE GERÄTE
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 St
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Agri
- HD 8/18-4 MXA eB Foam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/35 De Tr1
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 S Classic
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C Classic
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/50 De Tr1
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HWE 13/21-42kW
- HWE 860
Anwendungsgebiete
- Transportbereich und Geräte
- Fahrzeug-/Motorwäsche
- Entfettung, Phosphatierung
- Oberflächenentfettung
- Gerätewartung, entkalken von Heißwasser führenden Systemen.