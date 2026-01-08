Mit seiner speziellen Formulierung ist der PressurePro Öl- und Fettlöser Extra RM 31 eco!efficiency für den Einsatz in Hochdruckreinigern mit eco!efficiency-Stufe entwickelt und schließt dabei die Lücke in der Reinigungsleistung, die durch die geringere Wassertemperatur von 60 °C entstehen kann. Gleichzeitig ist er in allen Temperaturbereichen reinigungsaktiv und kann auch in der Dampfstufe bis 150 °C eingesetzt werden. Die hochkonzentrierte, silikonfreie und abscheidefreundliche Formulierung entfernt mühelos stärkste Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen, ist dabei äußerst ergiebig, kostensparend und umweltschonend. Als leistungsstarker Grundreiniger, der sich für die Motorwäsche und Teilereinigung in Werkstätten oder in landwirtschaftlichen Betrieben eignet, überzeugt er auch in anderen Bereichen, wie der Fassadenreinigung bei der Entfernung von Emissionsverschmutzungen, Vogelkot oder Insektenrückständen, und kann zudem zur Tankinnenreinigung in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.