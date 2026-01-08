Feinfilter
Für saubere Luft und eine lang anhaltend starke Leistung Ihres Akkusaugers: filtert feinste Partikel aus der Luft und schützt den Motor.
Als integraler Bestandteil des fortschrittlichen, mehrstufigen Filtersystems – bestehend aus Grob-, Fein- und HEPA-Filter – entfernt dieser Feinfilter effektiv kleinste Staubpartikel, noch vor dem HEPA-Filter. Dies gewährleistet maximale Sauberkeit und ein gesünderes Raumklima. Für eine konstant optimale Leistung empfehlen wir, den Filter regelmäßig durch Ausklopfen von grobem Staub zu reinigen und bei Bedarf eine weiche Bürste zu verwenden. Für eine anhaltend starke Saugkraft tauschen Sie den Feinfilter alle 6 Monate aus.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Filtermaterial
- Sorgt für die maximale Partikelaufnahme und somit für eine gründlichere Reinigung und reinere Luft in Ihrem Zuhause.
Optimierte Passform
- Ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Filterwechsel, ohne Zeit zu verlieren.
Leichte Reinigung durch Ausklopfen oder Abbürsten
- Spart Zeit und Aufwand bei der Wartung des Akkusaugers.
Schützt den Motor vor Staub und Verschleiß
- Verlängert die Lebensdauer des Akkusaugers und sorgt für dauerhaft starke Saugleistung.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0,1
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|50 x 50 x 119